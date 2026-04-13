القيادة المركزية الأمريكية: سنفرض سيطرتنا البحرية في خليج عُمان وبحر العرب

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي سيفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، وأن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.
ووفقًا لوكالة أنباء رويترز، أشارت القيادة في إشعار للبحارة إلى أن السيطرة البحرية سيبدأ سريانها الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين، وقالت: “إن أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز “.
وبينت أن السيطرة لن تعوق حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية، مفيدة أن الحصار يشمل الساحل الإيراني بالكامل.
وأكدت أنه سيُسمح بمرور الشحنات الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، شريطة خضوعها للتفتيش.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن يوم أمس بأنه سيتم فرض حصارًا بحريًا على مضيق هرمز ووقف جميع السفن.
وأكد في تدوينة على حسابه في موقع “تروث سوشيال” أنه اعتبارًا من الآن ستبدأ البحرية الأميركية عملية وقف جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته، وسيبدأ الإغلاق قريبًا وستشارك دول أخرى في هذا الإغلاق.
