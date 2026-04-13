اكتمال وصول فرق دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة

اكتمل وصول الفرق المشاركة في منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026 إلى مدينة جدة، وذلك بوصول فريقي شباب الأهلي الإماراتي وتراكتور الإيراني، ليكتمل بذلك عقد الأندية المتأهلة لهذه المرحلة الحاسمة من البطولة، ضمن الجهود التنظيمية التي تشرف عليها اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية.
وكانت مدينة جدة قد استقبلت خلال الأيام الماضية أندية الهلال السعودي، إلى جانب الدحيل القطري، والسد القطري، والوحدة الإماراتي، وسط تنظيم متميز وانسيابية عالية في إجراءات الوصول، عكست جاهزية المدينة وكفاءة العمل التشغيلي.
وحظيت بعثات الأندية لدى وصولها بحفاوة استقبال وترحيب، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة أشرفت عليها اللجنة، بما يضمن توفير أفضل الظروف التحضيرية للفرق قبل انطلاق المنافسات.
تأتي هذه الجهود امتدادًا للجاهزية التشغيلية والفنية التي عملت اللجنة المحلية المنظمة على استكمالها على صعيد الملاعب والمرافق، بما في ذلك تجهيزات أرضيات الملاعب، وغرف اللاعبين، ومرافق الإعلام، ومناطق الجماهير، إلى جانب الأنظمة التقنية الخاصة بالبث والنقل التلفزيوني.
كما جرى تنفيذ خطط تشغيلية شاملة بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة للفرق والجماهير، ويعزز من مكانة جدة بوصفها وجهة رائدة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.
وتُقام مباريات دور الـ16 يومي 13 و14 أبريل الجاري على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل، في مواجهات مباشرة تُحدد الفرق المتأهلة إلى الأدوار النهائية التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل الجاري، ويمكن الحصول على تذاكر المشجعين عبر تطبيق “أهلًا” (Ahlan)، المنصة الرقمية الموحدة التي تسهم في تنظيم تجربة المشجع، وتسهيل الوصول إلى الملاعب.