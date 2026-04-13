اختتام برنامج “احتواء اليوم.. تمكين الغد” بحضور أكثر من 2000 مستفيد

البلاد (الدمام)

اختُتمت مساء الأمس فعاليات البرنامج التوعوي التثقيفي “احتواء اليوم.. تمكين الغد” في عامه الثاني، الذي نظمته جمعية نمو بهدف تعزيز الوعي المجتمعي باضطراب طيف التوحد، حيث شهدت فعالية “من عالمهم لنشعر” إقبالاً استثنائياً بحضور أكثر من 2000 مستفيد على مدى ثلاثة أيام متواصلة.

أُقيمت الفعالية في الواجهة البحرية بالخبر لمد ثلاثة أيام، بالتعاون مع بلدية الخبر، وتضمنت غرفة حسية محاكية لتجربة الإحساس باضطراب طيف التوحد، إلى جانب تقديم استشارات فورية للزوار.

وأكدت المدير التنفيذي للجمعية الأستاذة جميلة آل بالحارث، أن “تمكين الغد يبدأ اليوم باحتواء يليق بذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم”، وأن البرنامج سيواصل في أعوام قادمة تقديم مبادرات أكثر شمولية وابتكاراً، مبينة أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للتحديات الحسية التي يواجهها ذوي التوحد، وبناء جسر من التعاطف والتضامن المجتمعي.

وأوضحت آل بالحارث أن الفعالية شهدت مشاركة 14 جهة مختصة في مجال اضطراب طيف التوحد، قدّمت خدماتها الاستشارية والتوعوية للحضور طوال أيام الفعالية، حيث استقبلت أكثر من 2000 مستفيد ليؤكد نجاح استراتيجية الجمعية في الوصول إلى المجتمع عبر المبادرات التفاعلية الميدانية، وتجاوز الوعي النظري إلى التجربة الواقعية التي تترك أثراً دائماً في النفوس.

وأعربت آل بالحارث عن شكرها العميق لبلدية الخبر، وجميع الجهات المشاركة، والمتطوعين، والحضور الكرام، وفي ختام البرنامج، تم تكريم الجهات المشاركة تقديراً لدورها المحوري في إنجاح الفعالية وإثرائها بخبراتها المتنوعة، وذلك بحضور ممثلين عن الجمعية والجهات الحكومية والخاصة.