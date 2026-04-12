8.9 % ارتفاع الإنتاج الصناعي

صحيفة البلاد 25 / شوال / 1447 هـ      12 أبريل 2026

البلاد (الرياض)
سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي ارتفاعاً خلال فبراير بنسبة 8.9%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وطبقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي عند 114.6 نقطة، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 13%، والصناعة التحويلية 3.6%، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 5.2%، والمواد والمنتجات الكيميائية 4.5%.
يذكر أن عدد المنشآت الصناعية في المملكة بلغ 12,946 منشأة بنهاية 2025م، كما استقطب قطاع التعدين استثمارات بأكثر من 180 مليار ريال.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

