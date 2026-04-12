5 مسارات جديدة للشحن السككي.. منظومة سعودية متكاملة لدعم سلاسل الإمداد

البلاد(الرياض)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» 5 مسارات شحن جديدة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتكامل مع أنماط النقل المختلفة. تأتي هذه المسارات ضمن منظومة لوجستية سعودية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال المملكة، وصولًا إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال المملكة، من خلال شبكة موثوقة للنقل البري والسككي والشحن البحري، لدعم الصناعات والصادرات والواردات.

وأكد الرئيس التنفيذي الدكتور بشار بن خالد المالك، أن ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مضيفًا بأن هذه المسارات تسهم في ربط الأسواق وحركة التجارة، وترسيخ دور المملكة كمركز لوجستي عالمي. في السياق، حققت الموانئ السعودية خلال مارس ارتفاعًا في حاويات المسافنة بنسبة 6.66%.

من جهته، بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مع أكثر من 220 ممثلًا من شركات الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، سبل تعزيز سلاسل الإمداد محليًا وإقليميًا.