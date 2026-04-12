400 جهة محلية ودولية مشاركة.. فرص استثمار وابتكار بمنتدى المشاريع المستقبلية

البلاد (الرياض)

بمشاركة محلية وعالمية واسعة تعكس الاهتمام بفرص الاستثمار في المشاريع التنموية بالمملكة، أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، إقامة النسخة الثامنة من (منتدى ومعرض المشاريع المستقبلية الدولي 2026)، في ديسمبر القادم، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

تعد هذه النسخة الأكبر في تاريخ المنتدى، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 400 جهة محلية ودولية. ومن أبرز الفعاليات: المنتدى الرئيسي، والمعرض الدولي، جوائز التميز بقطاع المقاولات، والمهرجان الوطني للبناء، ومؤتمر تمويل المقاولين، وتحدي الابتكار في المقاولات، وورش عمل، واجتماع الاتحاد الدولي لجمعيات المقاولين.

ويسهم المنتدى في رفع مستوى الشفافية بطرح المشاريع، وتعزيز تنافسية الشركات، إلى جانب دعم ابتكارات التنفيذ والتقنيات الحديثة في التشييد والبناء، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير القطاع وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز المحتوى المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.