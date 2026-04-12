400 جهة محلية ودولية مشاركة.. فرص استثمار وابتكار بمنتدى المشاريع المستقبلية

صحيفة البلاد      25 / شوال / 1447 هـ      12 أبريل 2026

البلاد (الرياض)
بمشاركة محلية وعالمية واسعة تعكس الاهتمام بفرص الاستثمار في المشاريع التنموية بالمملكة، أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين، إقامة النسخة الثامنة من (منتدى ومعرض المشاريع المستقبلية الدولي 2026)، في ديسمبر القادم، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
تعد هذه النسخة الأكبر في تاريخ المنتدى، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 400 جهة محلية ودولية. ومن أبرز الفعاليات: المنتدى الرئيسي، والمعرض الدولي، جوائز التميز بقطاع المقاولات، والمهرجان الوطني للبناء، ومؤتمر تمويل المقاولين، وتحدي الابتكار في المقاولات، وورش عمل، واجتماع الاتحاد الدولي لجمعيات المقاولين.
ويسهم المنتدى في رفع مستوى الشفافية بطرح المشاريع، وتعزيز تنافسية الشركات، إلى جانب دعم ابتكارات التنفيذ والتقنيات الحديثة في التشييد والبناء، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير القطاع وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز المحتوى المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

