يايسله: دعم جماهيرنا يمنحنا القوة أمام الدحيل

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بخوض مواجهة فريقه المرتقبة أمام الدحيل القطري في دور الـ16 من بطولة نخبة آسيا، مؤكدًا أهمية اللعب على أرضه وبين جماهيره في جدة.

وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: إن اللعب وسط الجماهير يمثل دافعًا كبيرًا للفريق، مشيرًا إلى أن الأجواء في جدة تمنح اللاعبين طاقة إضافية.

وأوضح مدرب الأهلي أن تركيز الفريق ينصب بالكامل على مواجهة الدحيل، الذي وصفه بالمنافس القوي، مؤكدًا ضرورة التعامل مع المباراة بجدية، وعدم الانشغال بالتفكير في التتويج باللقب.

وأضاف أن خوض الفريق للأدوار الإقصائية بصفته حامل لقب النسخة الماضية يُعد عاملًا إيجابيًا يعزز من ثقة اللاعبين، ويمنحهم دافعًا معنويًا كبيرًا لمواصلة المشوار بنجاح.