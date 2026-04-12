يايسله: دعم جماهيرنا يمنحنا القوة أمام الدحيل
الرياضة

صحيفة البلاد      25 / شوال / 1447 هـ      12 أبريل 2026

البلاد (جدة)

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، عن سعادته بخوض مواجهة فريقه المرتقبة أمام الدحيل القطري في دور الـ16 من بطولة نخبة آسيا، مؤكدًا أهمية اللعب على أرضه وبين جماهيره في جدة.

وقال يايسله، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: إن اللعب وسط الجماهير يمثل دافعًا كبيرًا للفريق، مشيرًا إلى أن الأجواء في جدة تمنح اللاعبين طاقة إضافية.

وأوضح مدرب الأهلي أن تركيز الفريق ينصب بالكامل على مواجهة الدحيل، الذي وصفه بالمنافس القوي، مؤكدًا ضرورة التعامل مع المباراة بجدية، وعدم الانشغال بالتفكير في التتويج باللقب.

وأضاف أن خوض الفريق للأدوار الإقصائية بصفته حامل لقب النسخة الماضية يُعد عاملًا إيجابيًا يعزز من ثقة اللاعبين، ويمنحهم دافعًا معنويًا كبيرًا لمواصلة المشوار بنجاح.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

