نائب الرئيس الأمريكي: لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران

البلاد (جدة)
بعد ساعات طويلة مم المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أعلن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن المحادثات “لم تنجح” وأن الوفد الأميركي سيعود إلى واشنطن.
وأوضح فانس أن الجانب الإيراني “لم يقبل الشروط الأميركية”، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى “التزام صارم” من طهران بعدم امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن واشنطن أبدت مرونة خلال المفاوضات، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترمب وجّه الفريق المفاوض لخوض المحادثات “بحسن نية”.
كما أشار إلى أن الوفد الأميركي كان على تواصل مستمر مع ترمب طوال فترة المفاوضات، في وقت تأتي فيه هذه التطورات بعد جولات مكثفة من الحوار لم تفضِ إلى اختراق في الملفات الخلافية الرئيسية.
ولفت إلى أن باكستان حاولت سد الفجوات بين الطرفين، في إطار جهود الوساطة التي قادتها إسلام آباد.
إيران رفضت الشروط الأميركية
في المقابل، أفادت مصادر لإعلام باكستاني بأن الجهود الدبلوماسية ستتواصل عبر إسلام آباد رغم عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى أن وفد الولايات المتحدة لا يرغب في الاستمرار بالمفاوضات، وسط مساعٍ باكستانية لإقناعه بالبقاء.
ومن الجانب الإيراني، نقلت وكالة “فارس” عن مصدر مقرّب من فريق التفاوض أن طهران رفضت الشروط الأميركية، خصوصاً في ما يتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي السلمي، إضافة إلى قضايا أخرى، مؤكداً أن هذه الملفات شكلت أبرز نقاط الخلاف خلال المحادثات.
وأضاف المصدر أن “الفريق الأميركي كان يبحث عن ذريعة للانسحاب من طاولة المفاوضات”، مشيراً إلى أن إيران لا تخطط حالياً لجولة جديدة من المباحثات.
في موازاة ذلك أفاد مصدر لأكسيوس بأن بعض الخلافات كانت متعلقة بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، ورفض إيران التخلي عن مخزون اليورانيوم المخصب.
جولة ثالثة
وانطلقت ليل السبت-الأحد، الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بتمثيل سياسي رفيع ولقاءات وجهاً لوجه، في محاولة لكسر الجمود ودفع مسار التهدئة بعد أسابيع من التصعيد، غير أن الخلافات الحادة، خصوصاً بشأن ملف الملاحة في مضيق هرمز، عرقلت تحقيق اختراق ملموس.
عقدة هرمز
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إيرانية إلى أن ما وصفته ب”المطالب المبالغ بها” من الجانب الأميركي، خصوصاً بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، تعيق إحراز تقدم في المحادثات.
كما نقلت وكالتا “فارس” و”تسنيم” أن واشنطن طرحت مطالب “غير مقبولة” في ملفات عدة، مؤكّدتين أن الوفد الإيراني متمسك ب”حماية ما تحقق في الميدان”.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد عقد اجتماعين منفصلين مع وفدي البلدين قبل انطلاق المباحثات، في إطار جهود الوساطة التي تقودها إسلام آباد.