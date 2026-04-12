مواعيد استلام القمح المحلي

البلاد (الرياض)

بدأت الهيئة العامة للأمن الغذائي خدمة حجز المواعيد من خلال منصة (محصولي) لاستلام القمح المحلي لموسم 1447/1448هـ ،وذلك ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 28 أكتوبر القادم.

وسيتم استقبال الكميات في فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب في (الرياض، ووادي الدواسر، والخرج، والأحساء، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك). وأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة الرخص للمزارعين المؤهلين بمناطق (الرياض، والشرقية، والقصيم) للمرحلة الأولى.

وأوضح رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس ، أن المزارعين يمكنهم البدء بالإجراءات لتحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن الشحنات المستلمة وإيداع مستحقاتهم.