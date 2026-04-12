الإقتصاد

مواعيد استلام القمح المحلي

صحيفة البلاد      25 / شوال / 1447 هـ      12 أبريل 2026

البلاد (الرياض)
بدأت الهيئة العامة للأمن الغذائي خدمة حجز المواعيد من خلال منصة (محصولي) لاستلام القمح المحلي لموسم 1447/1448هـ ،وذلك ابتداءً من اليوم الأحد وحتى 28 أكتوبر القادم.
وسيتم استقبال الكميات في فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب في (الرياض، ووادي الدواسر، والخرج، والأحساء، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك). وأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة الرخص للمزارعين المؤهلين بمناطق (الرياض، والشرقية، والقصيم) للمرحلة الأولى.
وأوضح رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس ، أن المزارعين يمكنهم البدء بالإجراءات لتحديد مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن الشحنات المستلمة وإيداع مستحقاتهم.

صحيفة البلاد

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

