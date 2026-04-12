مدرب الدحيل بلماضي: مواجهة الأهلي صعبة.. وثقتي كبيرة في لاعبينا

يحل الدحيل القطري ضيفًا على الأهلي، مساء غدٍ الاثنين في مدينة جدة، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أكد المدير الفني للدحيل، الجزائري جمال بلماضي، أن المواجهة لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن الفريقين يعرفان بعضهما جيدًا بعد اللقاء السابق في دور المجموعات.

وقال بلماضي: إن فريقه يدرك صعوبة المهمة أمام الأهلي، خاصة وأن المباراة تُقام خارج الديار، مضيفًا: “مباراة الغد أمام فريق قوي آسيويًا وبعيدًا عن وطننا، وستكون صعبة، ونحن نعي هذه الحقيقة، خصوصًا أننا واجهناهم في دور المجموعات”.

وأضاف المدير الفني للدحيل، أن جميع لاعبي الفريق في جاهزية تامة للمباراة، مؤكدًا أن الجهاز الفني درس نقاط قوة وضعف المنافس بشكل دقيق، وأن الفريق قادر على تقديم أداء قوي يؤهله للعبور إلى الدور المقبل.

وأشار بلماضي أيضًا إلى أن تتويج المنافس باللقب يمنحه دافعًا إضافيًا وثقلًا كبيرًا، موضحًا: “الأهلي حامل اللقب وهذا يمنحه قوة إضافية، وبشكل عام هو فريق يقدم مستويات ممتازة حاليًا، لكن لدي ثقة كاملة في عملنا وفي اللاعبين وقدرتهم على تقديم مباراة كبيرة”.