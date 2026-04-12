علي المقبلي عضوًا في لجنة” جائزة الباحة للإبداع والتميز”

البلاد (الباحة)

اختارت لجنة الباحة للإبداع والتميز الإعلامي علي المقبلي عضوًا في اللجنة لفرع ( أبناء المنطقة المميزون خارجيًا).

يأتي هذا الاختيار ضمن توجه اللجنة لتعزيز التنوع والاستفادة من الخبرات الوطنية بما يسهم في تطوير معايير التميز ودعم المبادرات الإبداعية.

ويُعد المقبلي من الكفاءات الإعلامية التي كان لها حضور لافت في الساحة الإعلامية، حيث قدم العديد من الأعمال والمبادرات التي تركت أثرًا إيجابيًا، ما جعله محل ثقة وتقدير لدى الجهات المعنية.

من جانبه، أعرب المقبلي عن اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا حرصه على الإسهام بفاعلية في أعمال اللجنة، ودعم مسيرتها نحو تحقيق أهدافها في اكتشاف ورعاية المبدعين وتعزيز ثقافة التميز.

وقدم المقبلي الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود، و سمو نائبه صاحب السمو الأمير فهد بن سعد، على ثقتهما الغالية ولرئيس الجامعة أ د عبدالله الحسين، ووكيل الإمارة الدكتور عبدالمنعم الشهري، وأمين الجائزة أ د مهدية الثقفي، وللدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني رئيس لجنة(أبناء المنطقة المميزون خارجيًا) كما قدم التهنئة للزملاء في اللجنة سعدت فيها بوجود أعضاء على درجة عالية من الكفاءة،

والحضور الفاعل، و نسأل الله التوفيق للجميع.