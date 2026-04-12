طهران: محادثات إسلام آباد تناولت النووي وهرمز ورفع العقوبات

البلاد (جدة)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن محادثات إسلام أباد مع الولايات المتحدة، التي استمرت لساعات طويلة، تناولت ملفات رئيسة؛ بينها البرنامج النووي ومضيق هرمز وتعويضات الحرب، إضافة إلى رفع العقوبات والإنهاء الكامل للحرب على إيران وفي المنطقة.

وأوضحت أن المفاوضات جرت بشكل مكثف منذ صباح السبت بوساطة باكستانية، وشهدت تبادلاً متواصلاً للرسائل والنصوص بين الجانبين، مؤكدة أن الوفد الإيراني “يوظف كل قدراته وخبراته” لحماية حقوق ومصالح البلاد.

“جدية الطرف الآخر”

وشددت الخارجية الإيرانية على أن نجاح هذا المسار الدبلوماسي “يعتمد على جدية الطرف الآخر وحسن نيته، وابتعاده عن المطالب المفرطة وغير القانونية”، إلى جانب قبوله بالحقوق والمصالح المشروعة لإيران.

كما أكدت طهران عزمها استخدام “جميع الأدوات، بما في ذلك الدبلوماسية”، لضمان مصالحها الوطنية وحماية أمنها، معربة عن تقديرها لباكستان حكومةً وشعباً على استضافة المفاوضات وجهود الوساطة المبذولة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت: إن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان ستستأنف في وقت لاحق الأحد، بعد جولة مفاوضات ماراثونية استمرت قرابة 15 ساعة.

وأوردت وكالة تسنيم للأنباء أن “15 ساعة من ماراثون المحادثات اختتمت في اليوم الأول من المفاوضات بين إيران وأميركا في إسلام آباد”، بينما ذكرت وكالة مهر أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستعقد بعد شروق الشمس.