مدرب الهلال إنزاغي: سنحقق نتيجة إيجابية أمام السد القطري

البلاد (جدة)
أكد المدير الفني لفريق الهلال السعودي الإيطالي سيموني إنزاغي جاهزية فريقه لمواجهة نظيره السد القطري، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي ستقام يوم غدٍ على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، حيث أوضح إنزاغي أن المباراة تمثل أهمية كبيرة للفريق، كونها تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، مشيرًا إلى أن الفريق المنافس يمتلك جودة فنية عالية ومدربًا يعرفه جيدًا، ما يتطلب تقديم أداء كبير والتركيز طوال مجريات اللقاء.
وبيّن أن تغيير نظام المرحلة إلى مباراة واحدة يزيد صعوبة المواجهة، ويضاعف أهمية الجاهزية الذهنية والفنية، معربًا عن ثقته بقدرة فريقه على الظهور بالشكل المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية.
وبيّن أن تغيير نظام المرحلة إلى مباراة واحدة يزيد صعوبة المواجهة، ويضاعف أهمية الجاهزية الذهنية والفنية، معربًا عن ثقته بقدرة فريقه على الظهور بالشكل المطلوب وتحقيق نتيجة إيجابية.
وأشار إلى العلاقة التي تجمعه بمدرب السد روبرتو مانشيني، مؤكدًا أنه يكن له تقديرًا كبيرًا، إلا أن ذلك لا يلغي التنافس القوي داخل الملعب، حيث يسعى كل طرف لتحقيق الفوز.
وحول الإصابات، أوضح إنزاغي أن الفريق يمر ببعض الظروف الناتجة عن التحامات قوية خلال التدريبات، مبينًا أن إصابتي كوليبالي وكنو جاءتا نتيجة احتكاكات مباشرة، مؤكدًا في الوقت ذاته عدم رغبته في اتخاذ الإصابات مبررًا، وأن الفريق يملك البدائل القادرة على تعويض الغيابات.
ونوّه بأهمية قائد الفريق سالم الدوسري، مشيرًا إلى عودته للمشاركة في المباراة الأخيرة وتقديمه أداءً مميزًا، ما يعزز خيارات الفريق قبل المواجهة المرتقبة.
من جانبه، عبّر لاعب الهلال سيرجي سافيتش عن صعوبة اللقاء، مؤكدًا أن الفريق يدرك قيمة المواجهة وأهمية تحقيق الفوز، مبينًا أن الجهاز الفني ركز على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن الفريق اكتسب خبرات كبيرة من مشاركاته في النسختين الماضيتين، معربًا عن تطلعه لتجاوز الأدوار السابقة والمنافسة بقوة على اللقب، خاصة في ظل وجود جهاز فني جديد وطموحات متجددة.
ونوّه بأهمية قائد الفريق سالم الدوسري، مشيرًا إلى عودته للمشاركة في المباراة الأخيرة وتقديمه أداءً مميزًا، ما يعزز خيارات الفريق قبل المواجهة المرتقبة.
من جانبه، عبّر لاعب الهلال سيرجي سافيتش عن صعوبة اللقاء، مؤكدًا أن الفريق يدرك قيمة المواجهة وأهمية تحقيق الفوز، مبينًا أن الجهاز الفني ركز على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل.
وأشار إلى أن الفريق اكتسب خبرات كبيرة من مشاركاته في النسختين الماضيتين، معربًا عن تطلعه لتجاوز الأدوار السابقة والمنافسة بقوة على اللقب، خاصة في ظل وجود جهاز فني جديد وطموحات متجددة.
مانشيني: جاهزون للهلال
في المقابل، أكد مدرب السد القطري روبرتو مانشيني جاهزية فريقه لمواجهة الهلال، مبينًا أن ظروف البطولة الحالية جعلت هذا الدور يُلعب من مباراة واحدة، ما يزيد صعوبة التحدي على جميع الفرق.
وأشار إلى أن فريقه يعاني كذلك من بعض الإصابات، إلا أن ذلك لا يمنع من السعي لتقديم مستوى قوي، مؤكدًا ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية.
ونوّه بالعلاقة التي تجمعه بإنزاغي، موضحًا أنه كان أحد لاعبيه سابقًا، وقدم مستويات مميزة، قبل أن يحقق نجاحات لافتة في مسيرته التدريبية.
وبيّن أن أجواء فريقه إيجابية، مع ارتفاع الروح المعنوية لدى اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات لا تقبل الأخطاء وتتطلب تركيزًا عاليًا طوال دقائق المباراة.
وبيّن أن أجواء فريقه إيجابية، مع ارتفاع الروح المعنوية لدى اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات لا تقبل الأخطاء وتتطلب تركيزًا عاليًا طوال دقائق المباراة.
من جانبه، أكد لاعب السد حسن الهيدوس أن المواجهة تجمع فريقين كبيرين، مشيرًا إلى جاهزية فريقه الفنية والمعنوية لخوض اللقاء، معربًا عن ثقته بقدرة فريقه على تحقيق الفوز وبلوغ الدور ربع النهائي.