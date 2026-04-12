“تنظيم الإعلام” والجامعة السعودية الإلكترونية تطلقان برنامج “زمالة الإعلام الرقمي”

البلاد (الرياض)
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، بالشراكة مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، إطلاق برنامج تدريبي متخصص تحت مسمى “زمالة الإعلام الرقمي”، يستهدف المتخصصين والقياديين في الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، والصحفيين والممارسين في المؤسسات الإعلامية، وطلبة تخصصات الإعلام والاتصال والتسويق الرقمي، إضافة إلى كل راغب في فهم منظومة التشريعات والممارسات الإعلامية في المملكة.
يأتي البرنامج في إطار الجهود المبذولة لتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة التحولات المتسارعة في البيئة الإعلامية الرقمية، إذ يجمع بين العمق المعرفي وأحدث الممارسات المهنية والتشريعية المعتمدة في القطاع، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الفهم العميق للأنظمة والتشريعات المنظمة للقطاع الإعلامي وتمكين الكفاءات من فهم الأدوات المتقدمة التي تواكب التطورات المتسارعة في بيئة العمل الإعلامي، وتعزيز الاحترافية في الإنتاج الإعلامي وفق أعلى المعايير المحلية والعالمية، ويتضمن البرنامج خمسة مسارات تدريبية متكاملة، تشمل: الأنظمة والتشريعات الإعلامية في المملكة، ومدخل إلى الصحافة الرقمية، والوعي الإعلامي والمسؤولية الوطنية، وإدارة التواصل والمنصات الإعلامية، بالإضافة إلى وحدة تدريبية متخصصة في توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام، ويُختتم البرنامج بمشروع تخرج تطبيقي في بيئات عمل إعلامية.
ويحصل المتدرب عند إتمام البرنامج على شهادة “زميل الإعلام الرقمي” المعتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، إلى جانب الانضمام إلى شبكة تواصل مهنية تضم نخبة من المتخصصين والقيادات في مجال الإعلام والاتصال، وحقيبة تدريبية متكاملة تُعدّ مرجعًا علميًا ومهنيًا.
ويتاح التسجيل في البرنامج من خلال: https://rsiprog.seu.edu.sa/zamala، وللاستفسار: e-media@seu.edu.sa.