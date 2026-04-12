تعليق الدراسة الحضورية في عسير والباحة غدًا

أعلنت إدارتا تعليم منطقتي عسير والباحة تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة “مدرستي” في جميع مدارس المنطقتين، ليوم غدٍ الاثنين الموافق 25 / 10 / 1447هـ.
وأكدت إدارة تعليم الباحة تحويل الدراسة عن بُعد في جميع مدارس المنطقة بمختلف محافظاتها في السراة وتهامة، وذلك بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل، مصحوبةً بصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن المناطق الأكثر تأثراً بالأمطار الغزيرة تشمل كلاً من عسير والباحة وجازان ونجران، حيث تتصاعد غزارة الأمطار بشكل ملحوظ ابتداءً من السبت وحتى الثلاثاء، فيما تشهد منطقتا مكة المكرمة والرياض أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ واسعة منهما خلال الفترة ذاتها، تشمل الطائف والعاصمة الرياض وعدداً من المحافظات التابعة للمنطقتين.
