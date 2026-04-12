تعليق الدراسة الحضورية بالباحة وعسير والأحساء والدمام

قررت إدارة التعليم بمنطقة الباحة تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي اليوم (الأحد) في مدارس وسط الباحة، ومحافظات بني حسن، وبلجرشي، والمندق.
كما قررت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي اليوم في مدارس أبها، وخميس مشيط، وأحد رفيدة، وسراة عبيدة، والنماص، وظهران الجنوب، وتنومة، وبلقرن، والحرجة، والربوعة، والفرشة.
وشمل قرار التعليق جميع مدارس تعليم محافظة الأحساء، حيث جرى تحويل الدراسة بها عن بعد عبر منصة “مدرستي”.
في السياق نفسه، قررت إدارة تعليم الشرقية تحويل الدراسة عن بُعد في جميع مدارس مدينة الدمام ومحافظات الخبر والقطيف والبيضاء والجبيل ورأس تنورة وبقيق والعديد.
كما قررت جامعة الطائف وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالأحساء، وجامعة الملك خالد في أبها تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد.
تأتي هذه القرارات بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع من طلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس.
