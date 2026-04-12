الرئيسية
/
/
/
/
/
تعرف على تشكيل الهلال المتوقع أمام السد في نخبة آسيا
صحيفة البلاد      25 / شوال / 1447 هـ      12 أبريل 2026

البلاد (جدة)

استقر المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة السد القطري في إطار دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستضيف ملعب اللقاء في جدة مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين مساء غدٍ الاثنين، حيث يتنافس الهلال والسد على بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية.

ويفقد الهلال 7 لاعبين بداعي الإصابة والإيقاف في مقدمتهم داروين نونيز، ومالكوم فيليب، وكاليدو كوليبالي.

ومن المنتظر أن يدخل الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – بابلو ماري – حسان تمبكتي – متعب الحربي.

خط الوسط: سيرجي سافيتش – روبن نيفيز – سايمون بوابري.

خط الهجوم: كريم بنزيما – سلطان مندش – سالم الدوسري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *