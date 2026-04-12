تعرف على تشكيل الهلال المتوقع أمام السد في نخبة آسيا

البلاد (جدة)

استقر المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة السد القطري في إطار دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستضيف ملعب اللقاء في جدة مواجهة مرتقبة تجمع الفريقين مساء غدٍ الاثنين، حيث يتنافس الهلال والسد على بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية.

ويفقد الهلال 7 لاعبين بداعي الإصابة والإيقاف في مقدمتهم داروين نونيز، ومالكوم فيليب، وكاليدو كوليبالي.

ومن المنتظر أن يدخل الهلال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – بابلو ماري – حسان تمبكتي – متعب الحربي.

خط الوسط: سيرجي سافيتش – روبن نيفيز – سايمون بوابري.

خط الهجوم: كريم بنزيما – سلطان مندش – سالم الدوسري.