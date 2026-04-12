تعرف على تشكيل الأهلي المنتظر أمام الدحيل

الرياضةتعرف على تشكيل الأهلي المنتظر أمام الدحيل صحيفة البلادaccess_time25 / شوال / 1447 هـ 12 أبريل 2026chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (جدة) يجري المدرب الألماني للأهلي ماتياس يايسله عددًا من التعديلات على التشكيل الأساسي للفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الدحيل القطري، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل مساء الاثنين في جدة، في مباراة حاسمة على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة. وتأكد غياب عدد من نجوم الأهلي في مواجهة الغد، على رأسهم علي مجرشي، وفالنتين أتانغا بداعي الإصابة، وغموض موقف الثنائي زكريا هوساوي، وميريح ديميرال. ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: إدوارد ميندي. خط الدفاع: محمد عبد الرحمن – ريان حامد – روجر إيبانيز – ماتيو دامس. خط الوسط: زياد الجهني – إنزو ميو – فرانك كيسيه. خط الهجوم: رياض محرز – جالينو – إيفان توني.