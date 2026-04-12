الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز يستعرض منجزاته لعام 2025

نظّمت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلةً في الوقف العلمي، الحفل السنوي للوقف العلمي وكياناته، وذلك بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والمهتمين، لاستعراض أبرز منجزاته خلال عام 2025، وتعزيز دوره في دعم الابتكار والاستدامة.

وفي كلمةٍ له، استعرض المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، د. ماجد الحارثي، مسيرة الوقف ومبادراته النوعية في تمكين البحث العلمي ودعم الكفاءات الوطنية.

واستعرض الحفل إنجازات الوقف العلمي وكياناته خلال العام الماضي عبر عرض مرئي، أبرز فيه المبادرات والمشروعات التي أسهمت في دعم منظومة الابتكار، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية.

وشهدت الفعالية جلسة حوارية بعنوان “تعظيم الأثر للوقف العلمي وكياناته”، أدارها أ. فؤاد بن صدقة مراد، بمشاركة كلٍّ من د. طريف بن يوسف الأعمى متحدثًا عن الوقف العلمي، وأ.د. أسامة بن صادق طيب متحدثًا عن مركز المبدعون، والشيخ سعيد بن محمد بن زقر متحدثًا عن مكتبة الملك فهد العامة، تناولت دور الأوقاف العلمية في تعزيز التنمية المستدامة، وتكاملها مع الجهات البحثية والمعرفية.

كما تضمن الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات، التي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوقف العلمي.

واختُتم الحفل بالتأكيد على مواصلة تطوير منظومة الوقف العلمي، وتعزيز أثره في دعم البحث والابتكار وخدمة المجتمع.