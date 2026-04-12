الهيئة الملكية للجبيل وينبع: ارتفاع الاستثمارات إلى نحو 1.5 تريليون ريال في 2025

البلاد (الرياض)
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع إجمالي حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية إلى أكثر من 1.5 تريليون ريال بنهاية عام 2025، وفق ما أظهره التقرير السنوي للهيئة.
يأتي هذا النمو امتدادًا لدور الهيئة بصفتها أحد الممكنات الرئيسة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، عبر تطوير قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية وتعزيز تكاملها وجاذبيتها الاستثمارية.
ويعكس الرقم حجم الاستثمارات وتوافق جهود الهيئة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى تنمية الصناعات الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويزيد مساهمة القطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي.
يأتي هذا النمو امتدادًا لدور الهيئة بصفتها أحد الممكنات الرئيسة لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، عبر تطوير قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية وتعزيز تكاملها وجاذبيتها الاستثمارية.
ويعكس الرقم حجم الاستثمارات وتوافق جهود الهيئة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى تنمية الصناعات الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويزيد مساهمة القطاع غير النفطي في النمو الاقتصادي.