الهلال يفتقد كوليبالي أمام السد صحيفة البلاد 25 / شوال / 1447 هـ 12 أبريل 2026 البلاد (جدة) أعلن نادي الهلال إصابة مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، وتأكد غيابه عن مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة. ويتنافس الهلال ضد السد مساء الاثنين في مباراة دور الـ 16 من بطولة نخبة آسيا. وأشار حساب الهلال إلى أن إصابة كوليبالي في عضلة الفخذ الأمامية حالت دون مغادرته رفقة بعثة الفريق إلى جدة لخوض مباراة السد. وختم حساب الهلال: "كوليبالي سيُجري أشعة مساء اليوم السبت في أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان على سلامته".