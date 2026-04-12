الهلال يفتقد كوليبالي أمام السد
الرياضة

صحيفة البلاد      25 / شوال / 1447 هـ      12 أبريل 2026

البلاد (جدة)

أعلن نادي الهلال إصابة مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، وتأكد غيابه عن مواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتنافس الهلال ضد السد مساء الاثنين في مباراة دور الـ 16 من بطولة نخبة آسيا.

وأشار حساب الهلال إلى أن إصابة كوليبالي في عضلة الفخذ الأمامية حالت دون مغادرته رفقة بعثة الفريق إلى جدة لخوض مباراة السد.

وختم حساب الهلال: “كوليبالي سيُجري أشعة مساء اليوم السبت في أحد المستشفيات من أجل الاطمئنان على سلامته”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

