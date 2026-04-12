الهلال يختتم استعداده لمواجهة السد القطري

اختتم نادي الهلال مساء اليوم، الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونشر الحساب الرسمي للهلال عبر منصة “إكس” جانبا من تدريبات الفريق بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، معلقًا: “المران الأول في جدة”.

ويسعى فريق الهلال إلى حجز مقعده في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يواجه نظيره السد غدًا الاثنين، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وكان الهلال قد تأهل إلى هذا الدور بعد تصدره مجموعة الغرب دون أي خسارة، جامعًا 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل واحد.

في المقابل، بلغ السد هذا الدور بصعوبة، بعد أن حسم تأهله في الجولة الأخيرة من دور المجموعات برصيد 8 نقاط، محققًا انتصارين وتعادلين مقابل 4 هزائم، من بينها خسارته أمام الهلال بنتيجة 1-3.