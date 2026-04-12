” الصفراء” تهدد مشاركة خماسي النصر في كلاسيكو الأهلي
” الصفراء” تهدد مشاركة خماسي النصر في كلاسيكو الأهلي

صحيفة البلاد      12 أبريل 2026

البلاد (جدة)

يواجه خمسة من نجوم النصر خطر الغياب عن مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي في الجولة 30 من دوري روشن السعودي؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويملك كل من” عبد الرحمن غريب، ونواف بوشل، وسلطان الغنام، ومحمد سيماكان، ومارسيلو بروزوفيتش ثلاث بطاقات صفراء؛ ما يجعلهم مهددين بالإيقاف في حال حصول أيٍ منهم على بطاقة رابعة خلال مباراة الاتفاق في الجولة 29، المقررة يوم 15 أبريل، وهو ما سيحرمهم من المشاركة في الكلاسيكو يوم 28 من الشهر ذاته.

ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن برصيد 73 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال أقرب منافسيه، و7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

