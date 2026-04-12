” الصفراء” تهدد مشاركة خماسي النصر في كلاسيكو الأهلي

البلاد (جدة)

يواجه خمسة من نجوم النصر خطر الغياب عن مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي في الجولة 30 من دوري روشن السعودي؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويملك كل من” عبد الرحمن غريب، ونواف بوشل، وسلطان الغنام، ومحمد سيماكان، ومارسيلو بروزوفيتش ثلاث بطاقات صفراء؛ ما يجعلهم مهددين بالإيقاف في حال حصول أيٍ منهم على بطاقة رابعة خلال مباراة الاتفاق في الجولة 29، المقررة يوم 15 أبريل، وهو ما سيحرمهم من المشاركة في الكلاسيكو يوم 28 من الشهر ذاته.