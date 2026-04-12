الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة الاحتلال في غزة

البلاد (غزة)

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة صباح أمس (السبت)، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم حالات حرجة، في جريمة جديدة تندرج ضمن سياق العدوان المتواصل، والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات والتعهدات والوساطات الدولية، وأبسط مبادئ القيم الإنسانية وحقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سلطات الاحتلال غير القانوني، تستغل وقف إطلاق النار، وتتهرب من واجباتها في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة المطروحة لوقف العدوان، وضرورة انسحابها من قطاع غزة.

ودعت الخارجية الفلسطينية إلى تحرك دولي جاد وملموس لتوفير الحماية الدولية العاجلة للمدنيين، والمضي في حل سياسي حقيقي لتجسيد الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفرض العقوبات على سلطات الاحتلال، وتفعيل آليات المساءلة الدولية.