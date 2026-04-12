الباحة تستضيف منافسات دوري الاتحاد الثالثة للدراجات للكبار والأولمبي

استضافت منطقة الباحة منافسات بطولة دوري الاتحاد الثالثة للدراجات لفئتي الكبار والأولمبي، التي نظمها الاتحاد السعودي للدراجات، بإشراف فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، بمشاركة عددٍ من الأندية والمتسابقين من مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن منافسات الموسم الرياضي (2025–2026).
وشهدت البطولة التي أُقيمت على مدى يومي الجمعة والسبت، تنافسًا قويًا بين المشاركين في سباقات الفردي والفرق، وسط أجواء تنظيمية مميزة، ومسارات رياضية أسهمت في إبراز قدرات اللاعبين ومستوياتهم الفنية.
وشهدت البطولة التي أُقيمت على مدى يومي الجمعة والسبت، تنافسًا قويًا بين المشاركين في سباقات الفردي والفرق، وسط أجواء تنظيمية مميزة، ومسارات رياضية أسهمت في إبراز قدرات اللاعبين ومستوياتهم الفنية.
وأسفرت نتائج فئة الكبار (فردي) عن فوز المتسابق علي الشيخ بالمركز الأول، فيما جاء بولغونيس في المركز الثاني، وحلّ صلاح الدين ثالثًا، فيما حقق نادي الرائد المركز الأول في منافسات الفرق، تلاه نادي العُلا في المركز الثاني، وجاء نادي السلام في المركز الثالث.
وفي فئة الأولمبي (فردي)، تُوّج موسى الخنف بالمركز الأول، وجاء علي حسين شهاب في المركز الثاني، وحلّ مشاري الخدري ثالثًا، فيما نال نادي الشباب المركز الأول في منافسات الفرق، وجاء نادي المجتمع في المركز الثاني.
تأتي هذه البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي للدراجات لتعزيز انتشار اللعبة، ورفع مستوى التنافس بين الأندية، واكتشاف المواهب الوطنية، بما يُسهم في تطوير رياضة الدراجات في المملكة.
وشهدت البطولة حضورًا من الجهات المنظمة والداعمة، إلى جانب مشاركة عددٍ من الجهات الصحية والأمنية، بما يعكس تكامل الجهود لإنجاح الفعاليات الرياضية في المنطقة.