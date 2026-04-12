الأهلي يختتم تحضيراته للقاء الدحيل

اختتم النادي الأهلي مساء اليوم، الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري غدًا، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر منصة “إكس” جانبًا من تدريبات الفريق مساء اليوم استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام بطل قطر. ويتطلع فريق الأهلي “حامل اللقب” إلى حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، حين يستضيف الدحيل القطري مساء غدٍ الاثنين على ملعب الإنماء في جدة، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة. وتأهل الأهلي إلى هذا الدور بعدما حل ثانيًا في مجموعة الغرب برصيد 17 نقطة، عقب تحقيقه 5 انتصارات وتعادلين مقابل خسارة واحدة. وفي المقابل، صعد الدحيل محتلاً المركز السابع برصيد 8 نقاط، بعد فوزه في مباراتين وتعادله في اثنتين وخسارته أربع مباريات.