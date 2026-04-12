ابن جلوي يكرم الفائزين في ذروة سنام 2026
صحيفة البلاد      25 / شوال / 1447 هـ      12 أبريل 2026

البلاد (الرياض)

كرم الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن الفائزين في حفل ذروة سنام 2026م، الذي أقامه الاتحاد اليوم في ميدان الجنادرية للهجن بالرياض بمجموع جوائز مالية تتجاوز 1.600.000 ريال، وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية وملاك الهجن والمضمرين، وعدد من منسوبي وسائل الإعلام

وشهد الحفل تكريم أبرز الكفاءات، التي أسهمت في إثراء وتطوير رياضة الهجن في المملكة، وتوزيع جوائز عدة فئات متنوعة؛ تقديرًا للمتميزين في عدة مجالات، وهي: جائزة مضمر الموسم، وجائزة هجان الموسم، وجائزة أفضل صورة فوتوغرافية لثلاثة مراكز، وأفضل محلل تلفزيوني لثلاثة مراكز أيضاً، ومثلها جائزة أفضل تغطية في منصات التواصل الاجتماعي، ومثلها جائزة أفضل صانع محتوى.

كما تم تكريم أصحاب الإنجازات الخارجية؛ الذين مثلوا المملكة في المحافل الدولية، وتكريم شركاء النجاح وداعمي الميادين الذين يقدمون الدعم اللوجستي والمادي؛ لضمان استمرارية وتطور السباقات والفعاليات.

ويُعد حفل “جائزة ذروة سنام” الذي يقام للعام الثالث على التوالي مبادرة من الاتحاد السعودي للهجن، لتعزيز التنافس الشريف وتشجيع الكفاءات، إضافةً إلى إبراز الدور المحوري لرياضة الهجن كتراث ثقافي عريق وجزء لا يتجزأ من الهوية السعودية.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

