ابن جلوي يكرم الفائزين في ذروة سنام 2026

كرم الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن الفائزين في حفل ذروة سنام 2026م، الذي أقامه الاتحاد اليوم في ميدان الجنادرية للهجن بالرياض بمجموع جوائز مالية تتجاوز 1.600.000 ريال، وبحضور عدد من الشخصيات الرياضية وملاك الهجن والمضمرين، وعدد من منسوبي وسائل الإعلام

وشهد الحفل تكريم أبرز الكفاءات، التي أسهمت في إثراء وتطوير رياضة الهجن في المملكة، وتوزيع جوائز عدة فئات متنوعة؛ تقديرًا للمتميزين في عدة مجالات، وهي: جائزة مضمر الموسم، وجائزة هجان الموسم، وجائزة أفضل صورة فوتوغرافية لثلاثة مراكز، وأفضل محلل تلفزيوني لثلاثة مراكز أيضاً، ومثلها جائزة أفضل تغطية في منصات التواصل الاجتماعي، ومثلها جائزة أفضل صانع محتوى.

كما تم تكريم أصحاب الإنجازات الخارجية؛ الذين مثلوا المملكة في المحافل الدولية، وتكريم شركاء النجاح وداعمي الميادين الذين يقدمون الدعم اللوجستي والمادي؛ لضمان استمرارية وتطور السباقات والفعاليات.

ويُعد حفل “جائزة ذروة سنام” الذي يقام للعام الثالث على التوالي مبادرة من الاتحاد السعودي للهجن، لتعزيز التنافس الشريف وتشجيع الكفاءات، إضافةً إلى إبراز الدور المحوري لرياضة الهجن كتراث ثقافي عريق وجزء لا يتجزأ من الهوية السعودية.