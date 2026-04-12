أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير الدفاع المدني ويطّلع على جهود تعزيز السلامة بالمنطقة

البلاد (الدمام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأحد، مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء ماجد بن محمد الموزان، الذي قدّم لسموه عرضاً عن أعمال وإنجازات الدفاع المدني.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما يحظى به قطاع الدفاع المدني من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة “أيدها الله” أسهم في تطوير قدراته وتعزيز كفاءة أعماله، مشيراً سموه إلى أهمية مواصلة الجهود في تطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية، والتعامل بكفاءة مع مختلف الحالات، ومنها الحالات المطرية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع.

وقدّم اللواء الموزان لسمو أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن أبرز الجهود التي بذلتها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية في مجالات الوقاية والسلامة، والاستجابة للحوادث، وتنفيذ الخطط الميدانية، إضافةً إلى البرامج التوعوية والمبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع، كما استعرض أبرز الإحصاءات والإنجازات التي حققها الدفاع المدني في المنطقة، إلى جانب التطوير المستمر في الإمكانات البشرية والتقنية، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ورفع اللواء الموزان الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه المستمر بأعمال الدفاع المدني، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل حافزاً لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن والمقيم.