أعلى معدل سنوي.. 160 مليار ريال إنفاق السياح ​الأجانب

صحيفة البلاد      25 / شوال / 1447 هـ      12 أبريل 2026

البلاد (الرياض)
سجل إنفاق السياح ​الأجانب بالمملكة أعلى معدل سنوي، ليصل إلى 159.9 مليار ريال خلال ⁠العام 2025، مقابل 153.6 مليار ريال عام 2024، بمعدل نمو 4%، وهو أعلى مستوى إنفاق سنوي على الإطلاق.
واستنادًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي السعودي،
وانعكس هذا النمو بشكل مباشر على بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث حقق فائضًا سنويًا يُقدّر بنحو 49.4 مليار ريال، ما يعزز من مساهمة القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني، وتحسين المؤشرات المالية. كما يشكل هذا النمو القياسي قاعدة قوية لانطلاقة القطاع في العام التالي، في ظل استمرار تطوير الوجهات والخدمات، لتعزيز جاذبية المملكة؛ كوجهة مميزة على خارطة السياحة العالمية، ودعم مستهدفات رؤيتها 2030 ، وزيادة مساهمته إلى 10 % في الناتج المحلي غير النفطي.
ومؤخرًا أشار وزير السياحة أحمد الخطيب إلى تحقيق أكثر من مليون وظيفة في القطاع، والتزامات استثمارية حتى 2030 تُقدّر بنحو 450 مليار ريال، بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص.

