في روشن.. النجمة يحسم مواجهة نيوم بثنائية

البلاد (جدة)
حقق فريق النجمة فوزًا ثمينًا على نظيره نيوم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من «دوري روشن».
افتتح محمد العقل التسجيل للنجمة في الدقيقة 43، قبل أن يتلقى اللاعب نفسه البطاقة الحمراء بعد مشادة مع الحكم المساعد، ليكمل النجمة المباراة بـ10 لاعبين.
وأضاف المتألق بلال بوطوبة الهدف الثاني للنجمة في الدقيقة 47 من عمر المباراة، ليصعب المهمة على رفاق سلمان الفرج، مع انطلاق الشوط الثاني.
وقلص أمادو كوني الفارق لصالح نيوم في الدقيقة 56 من عمر المباراة.
هذا الفوز رفع رصيد النجمة إلى النقطة 11 في المركز الثامن عشر والأخير، فيما حل نيوم في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.
محمد العقل يسجل الهدف الأول للنجمة في الدقيقة 43.#النجمة 1 × 0 #نيوم
بو طوبة يسجل الهدف الثاني للنجمة في الدقيقة 47.#النجمة 2 × 0 #نيوم
أمادو كوني يسجل الهدف الأول لنيوم في الدقيقة 56.#النجمة 2 × 1 #نيوم
