في روشن.. النجمة يحسم مواجهة نيوم بثنائية

صحيفة البلاد      11 أبريل 2026

حقق فريق النجمة فوزًا ثمينًا على نظيره نيوم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من «دوري روشن».

افتتح محمد العقل التسجيل للنجمة في الدقيقة 43، قبل أن يتلقى اللاعب نفسه البطاقة الحمراء بعد مشادة مع الحكم المساعد، ليكمل النجمة المباراة بـ10 لاعبين.

وأضاف المتألق بلال بوطوبة الهدف الثاني للنجمة في الدقيقة 47 من عمر المباراة، ليصعب المهمة على رفاق سلمان الفرج، مع انطلاق الشوط الثاني.

وقلص أمادو كوني الفارق لصالح نيوم في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد النجمة إلى النقطة 11 في المركز الثامن عشر والأخير، فيما حل نيوم في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

 

 

 

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

