متابعات

في حفل مكتمل العدد.. رابح صقر يطرب جمهور جدة

صحيفة البلاد      11 أبريل 2026

البلاد (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

في حفل مكتمل العدد، وفي أمسية طرب؛ توافرت لها كل عناصر النجاح، أطل الفنان رابح صقر مساء الجمعة على جمهوره في عروس البحر الأحمر مدينة جدة.

 أقيم الحفل الكبير  على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وقدم الفنان رابح صقر في الحفل عدداً من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء، ومنها: “حلوين”، “تقدر”، “أبرك الساعات”، “صدقيني”، وغيرها.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة نجاحات يحققها نجم الطرب الخليجي، بالتزامن مع ترقب واسع لطرح ألبومه الجديد.

 وأظهرت مقاطع الفيديو التي شاركها حساب “روتانا لايف” عبر منصة “إكس”، التفاعل الكبير بين رابح صقر وجمهوره، في حفل مكتمل العدد نفدت تذاكره قبل أيام من هذه الأمسية الاستثنائية.

وكان الفنان رابح صقر قد أحيا حفلاً غنائياً في الرياض، ضمن فعاليان عيد الفطر 2026، والتقى جمهوره على مسرح محمد عبده أرينا في أجواء مميزة، قدم لهم خلالها مجموعة من أجمل أغانيه، ومنها: “عيدي مبارك”، “عالبال”، “تقدر”، “كذا من ربي”، “كل إنسان”، “أفهمك” وغيرها من الأعمال الغنائية القديمة والحديثة.

 

   

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *