في حفل مكتمل العدد.. رابح صقر يطرب جمهور جدة

أقيم الحفل الكبير على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة، برفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وقدم الفنان رابح صقر في الحفل عدداً من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء، ومنها: “حلوين”، “تقدر”، “أبرك الساعات”، “صدقيني”، وغيرها.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة نجاحات يحققها نجم الطرب الخليجي، بالتزامن مع ترقب واسع لطرح ألبومه الجديد.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي شاركها حساب “روتانا لايف” عبر منصة “إكس”، التفاعل الكبير بين رابح صقر وجمهوره، في حفل مكتمل العدد نفدت تذاكره قبل أيام من هذه الأمسية الاستثنائية.

وكان الفنان رابح صقر قد أحيا حفلاً غنائياً في الرياض، ضمن فعاليان عيد الفطر 2026، والتقى جمهوره على مسرح محمد عبده أرينا في أجواء مميزة، قدم لهم خلالها مجموعة من أجمل أغانيه، ومنها: “عيدي مبارك”، “عالبال”، “تقدر”، “كذا من ربي”، “كل إنسان”، “أفهمك” وغيرها من الأعمال الغنائية القديمة والحديثة.