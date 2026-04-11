رئيس الوزراء الباكستاني يعقد اجتماعًا مع نائب الرئيس الأمريكي

البلاد (إسلام آباد)
عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اجتماعًا مع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس؛ لبحث سبل دفع جهود السلام في المنطقة، وذلك مع انطلاق محادثات إسلام آباد.
وأشاد رئيس الوزراء بالتزام الوفدين بالانخراط بشكل بنّاء في المحادثات، معربًا عن أمله في أن تشكّل هذه المباحثات خطوة مهمة نحو تحقيق سلام دائم بالمنطقة.
وجدّد شهباز شريف تأكيد استعداد باكستان لمواصلة دورها في تسهيل الحوار بين الأطراف؛ بما يُسهم في إحراز تقدّم نحو تحقيق استقرار وسلام مستدامين.
وشارك في الاجتماع من الجانب الأمريكي المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما حضره من الجانب الباكستاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار، ووزير الداخلية محسن رضا نقوي.
