بهدفي الشمري والسومة.. الحزم يحصد نقاط الفيحاء

صحيفة البلاد      24 / شوال / 1447 هـ      11 أبريل 2026

البلاد (جدة)

حصد فريق الحزم نقاط اللقاء، الذي جمعه مع الفيحاء أمس السبت، بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن.

سجل هدف الحزم الأول اللاعب يوسف الشمري بعد مرور 8 دقائق من انطلاق المواجهة، واضاف عمر السومة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 90+9 من الوقت بدل الضائع.

ونجح الحزم في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة والحصول على النقاط الثلاث.

الفوز رفع رصيد الحزم إلى 34 نقطة ليحتل المركز العاشر. فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 34 نقطة أيضًا في المرتبة التاسعة.

 

