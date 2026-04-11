بـ 160 ملياراً.. المملكة تسجل أعلى إجمالي لإنفاق الزوار في 2025

صحيفة البلاد      24 / شوال / 1447 هـ      11 أبريل 2026

البلاد (جدة)

واصلت المملكة ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مسجلةً أعلى إجمالي سنوي لإنفاق الزوّار الوافدين من الخارج خلال عام 2025، والذي بلغ نحو 159.9 مليار ريال، بنمو يُقدّر بـ 4.1% مقارنة بعام 2024.

وانعكس هذا النمو بشكل مباشر على بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث حقق فائضًا سنويًا يُقدّر بنحو 49.4 مليار ريال، ما يعزز من مساهمة القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين المؤشرات المالية.

وسجّل إنفاق الزوّار الوافدين من الخارج نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ نحو 159.9 مليار ريال مقارنة بـ 153.6 مليار ريال في عام 2024، محققًا زيادة بنسبة 4.1% على أساس سنوي.

وكان إجمالي إنفاق الزوّار الوافدين من الخارج بلغ نحو 153.6 مليار ريال خلال عام 2024، ما شكّل قاعدة قوية لانطلاقة القطاع السياحي في العام التالي، في ظل استمرار الجهود لتعزيز الجذب السياحي وتطوير الوجهات والخدمات.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

