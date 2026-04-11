بـ 160 ملياراً.. المملكة تسجل أعلى إجمالي لإنفاق الزوار في 2025

واصلت المملكة ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مسجلةً أعلى إجمالي سنوي لإنفاق الزوّار الوافدين من الخارج خلال عام 2025، والذي بلغ نحو 159.9 مليار ريال، بنمو يُقدّر بـ 4.1% مقارنة بعام 2024.

وانعكس هذا النمو بشكل مباشر على بند السفر في ميزان المدفوعات، حيث حقق فائضًا سنويًا يُقدّر بنحو 49.4 مليار ريال، ما يعزز من مساهمة القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين المؤشرات المالية.

وكان إجمالي إنفاق الزوّار الوافدين من الخارج بلغ نحو 153.6 مليار ريال خلال عام 2024، ما شكّل قاعدة قوية لانطلاقة القطاع السياحي في العام التالي، في ظل استمرار الجهود لتعزيز الجذب السياحي وتطوير الوجهات والخدمات.