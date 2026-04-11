بختام الجولة 28 في ” يلو”.. أبها يتصدر بجدارة.. والدرعية يلاحقه

البلاد (جدة)

اختتمت أمس الجمعة منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي شهدت استمرار الصراع المحتدم في مقدمة الترتيب، وتغييرات مؤثرة في مراكز الوسط وقاع الدوري.

وعزز أبها صدارته لجدول الترتيب بعد فوزه الصعب على مستضيفه العلا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة ويؤمن المركز الأول، بينما تجمد رصيد العلا عند 55 نقطة في المركز الثالث.

وواصل الدرعية ملاحقة الصدارة ومطاردة المتصدر بعد تحقيقه فوزاً عريضاً على أرضه أمام الجبلين بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة في الوصافة، في حين توقف رصيد الجبلين عند 49 نقطة في المركز السادس.

وفي مواجهة أخرى، حقق الطائي فوزاً هاماً على البكيرية بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة متقدماً للمركز التاسع، بينما تجمد رصيد البكيرية عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت الجولة تعادلاً إيجابياً بين العدالة والباطن بنتيجة 1-1، ليرفع العدالة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ 15، والباطن إلى 15 نقطة في المركز الـ 17.

كما حقق الزلفي فوزاً كبيراً على العربي بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، فيما استمر معاناة العربي في المركز الـ 16 برصيد 16 نقطة.

وفي صراع المناطق الدافئة، فاز الرائد على جدة بنتيجة 2-0، ليصل للنقطة 45 في المركز السابع، بينما حقق الأنوار انتصاراً كبيراً على الوحدة بنتيجة 5-1، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ 11.

كما تفوق الجندل على الجبيل بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ 14، ويبقى الجبيل في تذيل الترتيب بـ 14 نقطة.

وفي الجوف، تغلب الفيصلي على العروبة بهدف وحيد.

سيلا يتصدر الهدافين

بنهاية الجولة الثامنة والعشرين، يتصدر سيلا سو مهاجم أبها صدارة الهدافين بـ 25 هدفًا، يلاحقه غايتان لابورد لاعب الدرعية بـ 24 هدفًا، ونوانكو سيمون “سيمي” لاعب العروبة بـ 21 هدفًا.

وعزز أبها صدارته كأكثر الأندية تحقيقاً للانتصارات بـ 21 فوزاً، كما لا يزال هو الأقل خسارة في الدوري بـ “خسارتين فقط”.

ويتربع الدرعية في صدارة القوة الهجومية بـ 68 هدفاً، يليه العلا بـ 60 هدفاً.

حيث حافظ أبها على لقبه كأقوى خط دفاع في الدوري، حيث لم تستقبل شباكه سوى 25 هدفاً، يليه الدرعية والعلا بـ 28 هدفاً لكل منهما.