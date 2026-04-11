السياسة

باكستان تعرب عن أملها في نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية

24 / شوال / 1447 هـ      11 أبريل 2026

 

البلاد (إسلام آباد)
دعا وزير خارجية باكستان إسحاق دار، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، اليوم، لخوض المفاوضات التي تجرى بينهما في إسلام أباد، بصورة بنّاءة؛ التي تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد وصول وفدي البلدين إلى العاصمة الباكستانية.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، بأن دار أعرب عن الأمل في أن يتفاوض الطرفان بصورة بنّاءة، مجددًا تأكيد رغبة باكستان في مواصلة تيسير توصّل الطرفين إلى حل دائم ومستدام للنزاع.
ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم؛ لإنهاء حربهما التي استمرت ستة أسابيع، وذلك بعد إعلان هدنة مؤقتة تستمر أسبوعين، منذ الأربعاء الماضي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *