باكستان تعرب عن أملها في نجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية

البلاد (إسلام آباد)
دعا وزير خارجية باكستان إسحاق دار، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، اليوم، لخوض المفاوضات التي تجرى بينهما في إسلام أباد، بصورة بنّاءة؛ التي تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد وصول وفدي البلدين إلى العاصمة الباكستانية.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الباكستانية، بأن دار أعرب عن الأمل في أن يتفاوض الطرفان بصورة بنّاءة، مجددًا تأكيد رغبة باكستان في مواصلة تيسير توصّل الطرفين إلى حل دائم ومستدام للنزاع.
ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام أباد اليوم؛ لإنهاء حربهما التي استمرت ستة أسابيع، وذلك بعد إعلان هدنة مؤقتة تستمر أسبوعين، منذ الأربعاء الماضي.