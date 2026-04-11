المحليات الهيئة العليا للأمن الصناعي تنعى شهيد الواجب جراح الخالدي

البلاد (الرياض) قدمت الهيئة العليا للأمن الصناعي تعازيها ومواساتها في استشهاد جراح بن محمد الخالدي –رحمه الله– أحد منسوبي الأمن الصناعي في الشركة السعودية للطاقة، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الوطني في حماية المنشآت الحيوية. وأعربت الهيئة عن بالغ حزنها لفقد أحد رجالها المخلصين من منسوبي الأمن الصناعي، سائلةً الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكدت أن تضحيات رجال الأمن الصناعي تمثل ركيزة أساسية في حماية مقدرات الوطن وصون منشآته الحيوية، مشيدةً بما يقدمونه من جهود ميدانية تعكس مستوى الجاهزية والكفاءة العالية في مواجهة التحديات وحفظ أمن وسلامة المنشآت. واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن هذه التضحيات ستظل محل تقدير واعتزاز، وتجسد قيم الوفاء والانتماء التي يتحلى بها أبناء الوطن في مختلف ميادين العمل الأمني.