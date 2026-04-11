النصر يتجاوز الأخدود بثنائية ويعزز صدارته لـ” روشن”

البلاد (جدة)
عزز فريق النصر صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما نجح في تحقيق فوز سهل على نظيره الأخدود، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البطولة.
نجح الأسطورة كريستيانو رونالدو، في هز شباك الأخدود في الدقيقة 15 من عمر المباراة..
وفي الشوط الثاني، سجل البرتغالي جواو فيليكس الهدف الثاني للنصر، بعد متابعة رائعة من كرة ارتدت من قائم نادي الأخدود.
بهذا الفوز، رفع النصر صيده إلى النقطة 73، بفارق 5 نقاط عن غريمه الهلال صاحب المركز الثاني، فيما جاء نادي الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 11, 2026
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 11, 2026