الرياضة مصادر “البلاد”: السعودية تتجه للتقدم لاستضافة مونديال الأندية

هاني البشر (الرياض) كشفت مصادر لصحيفة” البلاد” أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يستعد للتقدم رسميًا بطلب استضافة بطولة كأس العالم للأندية، في خطوة تعكس التوجه المتنامي للمملكة نحو تعزيز حضورها على الساحة الرياضية الدولية. ووفقًا للمصادر، يعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم على إعداد ملف متكامل يواكب المعايير، التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما يشمل الجوانب التنظيمية والفنية والبنية التحتية، إضافة إلى الخبرات المتراكمة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى خلال السنوات الأخيرة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي لكرة القدم الرامية إلى استقطاب أبرز البطولات العالمية، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة بارزة للرياضات والاستضافات الدولية، في ظل ما تشهده من حراك متسارع واهتمام متزايد. ومن المنتظر أن تستضيف المملكة العام القادم بطولة كأس آسيا 2027، إلى جانب فوزها باستضافة بطولة كأس العالم 2034، ما يعكس الثقة الدولية المتنامية في قدراتها التنظيمية والإمكانات التي تمتلكها. كما يُتوقع أن يحظى ملف الترشح بدعم واسع، في ظل النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة عدد من الأحداث الدولية، مما يعزز فرصها في المنافسة على تنظيم البطولة المرتقبة. وينتظر الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب الترشح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستضافة كأس العالم للأندية، سواء لنسخة 2029 أو 2033، وهما النسختان اللتان لم يتم تحديد الدول المستضيفة لهما حتى الآن، ضمن روزنامة “فيفا”. يُذكر أن النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2025، بمشاركة 32 ناديًا من مختلف القارات. وقد مثّل نادي الهلال السعودية في البطولة، ونجح في التأهل إلى دور الثمانية قبل أن يخرج أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، بعدما حقق إنجازًا لافتًا بإقصاء مانشستر سيتي بطل أوروبا من دور الـ16. وشهدت البطولة منافسة قوية، تُوّج على إثرها نادي تشلسي الإنجليزي باللقب، عقب فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية، في نسخة عكست تطورًا كبيرًا واتساعًا في قاعدة المشاركين.