الرياضة

الخلود يعبر التعاون بثنائية في دوري روشن

صحيفة البلاد      24 / شوال / 1447 هـ      11 أبريل 2026

البلاد (جدة)

نجح فريق الخلود في تحقيق فوز مهم من التعاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة «دوري روشن».

سجل للخلود بيناس من ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة، فيما عادل محمد الدوسري النتيجة سريعًا في الدقيقة الثامنة.

وسجل جوجا الهدف الثاني للخلود في الدقيقة 23 من عمر المباراة، ليضع فريقه في المقدمة على حساب أصحاب الأرض، ليتعافى الخلود بعد الهزيمة المؤلمة أمام الهلال بسداسية نظيفة في المباراة السابقة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الخلود إلى النقطة 29 في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 46 في المركز الخامس.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

