الأهلي يحتج “رسميًا” على أحداث مباراة الفيحاء

كشف المتحدث الرسمي باسم الأهلي، ماجد الفهمي، عن تقدم شركة النادي الأهلي بمذكرة احتجاج على الإدارة التحكيمية في مباراة الفريق أمام الفيحاء التي أقيمت ضمن منافسات دوري روشن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأهلي عبر حسابه على منصة “إكس” :”تقدمت إدارة شركة النادي الأهلي منذ نهاية مباراة الأهلي مع الفيحاء بمذكرة احتجاج؛ وذلك خلال المدد النظامية وفقاً للائحة الانضباط وبنودها المتعلقة بالحالات والأحداث التي صاحبت المباراة”.

وأضاف :”تؤكد إدارة النادي مواصلتها اتباع الطرق النظامية والوصول لأبعد نقطة تحفظ له حقوقه”.

وكانت شركة النادي الأهلي أعربت في وقت سابق عن استيائها الشديد من الأخطاء التحكيمية، التي صاحبت مواجهة الفريق الأهلاوي أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، مؤكدة أن تلك القرارات كان لها تأثير مباشر على سير اللقاء، ونتيجته النهائية.

وفرض فريق الفيحاء التعادل على نظيره الأهلي بنتيجة (1-1)، في المواجهة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت إدارة الأهلي عبر بيان نشره على منصة إكس، إلى أن بعض قرارات الحكم أثّرت بشكل واضح على مجريات المباراة، وهو ما انعكس سلبًا على موقف الفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري.