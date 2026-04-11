الأهلي بطلاً لكأس مصر للكرة الطائرة

24 / شوال / 1447 هـ 11 أبريل 2026

البلاد (القاهرة) تُوّج الأهلي بلقب بطولة كأس مصر للكرة الطائرة للموسم 2025 – 2026، بعد فوزه على غريمه الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعت بينهما على صالة الدكتور حسن مصطفى بأكتوبر. وتأهل فريق الأهلي للمباراة النهائية للبطولة بعد فوزه على فريق نادي الجزيرة في الدور نصف النهائي بنتيجة (3 – 0)، فيما صعد الزمالك للنهائي عقب تغلبه على سموحة بنتيجة (3 – 1). بهذه النتيجة حقق الأهلي لقبه الرابع هذا الموسم في الكرة الطائرة، بعدما حصد ألقاب دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس السوبر، قبل التتويج بكأس مصر.