الرياضة
الأهلي المصري يُتوج بدوري كرة اليد للمحترفين
صحيفة البلاد
24 / شوال / 1447 هـ 11 أبريل 2026
البلاد (القاهرة) فاز فريق الأهلي على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة (43 – 23) في المباراة التي جمعت بينهما الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من المرحلة النهائية ببطولة دوري المحترفين المصري لكرة اليد للرجال. وبهذا الفوز، توج الأهلي بلقب دوري المحترفين دون انتظار لنتيجة آخر جولتين من المسابقة، واستطاع الأهلي توسيع الفارق بينه وبين الزمالك إلى (4) نقاط، ليحصد بطولة دوري المحترفين للموسم الرابع على التوالي.