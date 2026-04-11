الرئيسية
/
/
/
/
/
“الأرصاد”: أمطار متوقعة على 10 مناطق
المحليات

“الأرصاد”: أمطار متوقعة على 10 مناطق

صحيفة البلاد      24 / شوال / 1447 هـ      11 أبريل 2026

البلاد (جدة)

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد اليوم (السبت) على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، فيما تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من نجران، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، مع عدم استبعاد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من القصيم وحائل.

ولفت إلى تأثر أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من الجوف وتبوك برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *