“الأرصاد”: أمطار متوقعة على 10 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد اليوم (السبت) على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من جازان، وعسير، والباحة، فيما تكون الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من نجران، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، مع عدم استبعاد تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من القصيم وحائل.

ولفت إلى تأثر أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من الجوف وتبوك برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.