اتحاد كرة القدم يفتح تحقيقًا في أحداث مباراة الفيحاء والأهلي

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة “إكس”، تعليقًا على الأحداث التي صاحبت مواجهة الفيحاء والأهلي ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وما تلاها من تصريحات إعلامية.
وأكد الاتحاد في بيانه أن اللجان المختصة باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن ما حدث، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات وفق الأطر الرسمية المعتمدة.
وشدد الاتحاد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار الالتزام بالإجراءات النظامية، واحترام استقلالية عمل اللجان المختصة، بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة والشفافية التي يعتمدها في إدارة المسابقات.
كما أوضح أن نزاهة المنافسة وحماية سمعة كرة القدم السعودية تمثلان أولوية قصوى، وواجبًا نظاميًا يستند إلى اللوائح المعتمدة والنظام الأساسي للاتحاد.
وفي السياق ذاته، عبّر الاتحاد عن اعتزازه بجميع الأندية، مؤكدًا حرصه على العمل معها كشركاء أساسيين في تطوير كرة القدم السعودية، ضمن منظومة قائمة على التكامل والمسؤولية المشتركة.
وكانت مواجهة الفيحاء والأهلي، التي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مباراة شهدت إثارة داخل الملعب، وأثارت جدلًا واسعًا خارجه بسبب بعض القرارات التحكيمية.
من جانبها، أبدت شركة النادي الأهلي استياءها الشديد من الأخطاء التحكيمية التي صاحبت اللقاء، مؤكدة أن تلك القرارات أثرت بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها النهائية.
وأوضحت إدارة الأهلي، في بيان رسمي عبر منصة “إكس”، أن بعض قرارات الحكم كان لها تأثير واضح على مجريات اللعب، وهو ما انعكس سلبًا على موقف الفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري.
