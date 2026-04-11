أمير القصيم يرعى انطلاقة الملتقى الوطني لإدارة الحشود

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، يوم الأربعاء القادم، الملتقى الوطني لإدارة الحشود، الذي تنظمه إمارة منطقة القصيم بالتعاون مع جامعة القصيم، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالجامعة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء من الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية وتطوير منظومة إدارة الحشود وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويهدف الملتقى إلى استعراض أحدث التقنيات والحلول في مجال إدارة الحشود، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب، وبحث سبل رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم في الفعاليات الكبرى.
ويتضمن الملتقى عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل المتخصصة التي تناقش محاور متعددة، تشمل التخطيط الإستراتيجي، وإدارة المخاطر، والتقنيات الحديثة في تحليل الحشود، إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة على المستويين المحلي والدولي.
يأتي تنظيم هذا الملتقى امتدادًا لجهود إمارة منطقة القصيم، بالتعاون مع جامعة القصيم، لدعم الحراك العلمي والمعرفي، وتعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في تطوير القدرات الوطنية في المجالات الحيوية.
