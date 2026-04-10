400 متطوع ومتطوعة يشاركون في تنظيم دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة

صحيفة البلاد      23 / شوال / 1447 هـ      10 أبريل 2026

البلاد (جدة)
يشارك أكثر من 400 متطوع ومتطوعة في تنظيم منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، التي تستضيفها مدينة جدة ضمن منظومة تشغيلية يقودها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا “2027 السعودية”.
وكان الاتحاد الآسيوي قد قرر إقامة جميع مواجهات دور الـ16 في منطقة الغرب بنظام مباراة واحدة (بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب)، وفي ملاعب محايدة ضمن تجمع مركزي، حيث تقام مباريات دور الـ16 يومي 13 و14 أبريل، فيما تقام نهائيات البطولة (الأدوار النهائية) من (16 إلى 25) أبريل.
وتُقام مباريات دور الـ16 بنظام المباراة الواحدة على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب الأمير عبدالله الفيصل، بمشاركة نخبة من الأندية الآسيوية، حيث تشهد هذه المرحلة أربع مواجهات حاسمة على مدار يومين.
وتتوزع مهام المتطوعين على عدد من المسارات التنظيمية؛ تشمل استقبال الجماهير، وتنظيم الدخول، والإرشاد داخل الملاعب، ودعم الفرق المشاركة، إضافةً إلى المساندة في الجوانب اللوجستية والتشغيلية، بما يسهم في تعزيز جودة التنظيم وتقديم تجربة جماهيرية ثرية.
ويأتي إشراك المتطوعين ضمن جهود اللجنة المحلية المنظمة، التي تتولى تنسيق الجهود الميدانية وتفعيل الكوادر الوطنية، بما يعكس كفاءة التخطيط والتشغيل في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى.
وتعكس مشاركة المتطوعين مستوى الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي، ودوره في دعم الفعاليات الرياضية، بما يُعزز من تكامل الجهود ويُسهم في إنجاح استضافة هذه المنافسات القارية.
وتُعد استضافة محافظة جدة لهذه المرحلة امتدادًا للنجاحات التي تحققها المملكة في تنظيم البطولات القارية والدولية، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة ومنشآت رياضية حديثة، تسهم في تقديم تجربة متميزة للأندية والجماهير.
m.samy

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

