4 طالبات يمثلن السعودية في أولمبياد الرياضيات الأوروبي

البلاد (جدة)

تتنافس موهوبات المملكة في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات 2026 (EGMO)، الذي تستضيفه مدينة بوردو في فرنسا خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل، ضمن مشاركات المملكة في برنامج الأولمبيادات الدولية بإشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) وبالشراكة مع وزارة التعليم.

ويمثل المملكة في هذه النسخة أربع طالبات من المرحلة الثانوية، هن تالا فيصل وفاطمة حسن المرهون من تعليم المنطقة الشرقية، والبتول أسامة العيدروس من تعليم ينبع، ولانا يحيى نوري من تعليم جدة.

ويُعد أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات من أبرز المنافسات العالمية المخصصة للطالبات، منذ انطلاقه عام 2012 في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، ويهدف إلى تعزيز مشاركة الفتيات في مجالات الرياضيات والعلوم.

وحققت المملكة حضورًا لافتًا في تاريخ مشاركاتها، بحصد 36 جائزة دولية عبر 13 نسخة، شملت ميداليتين ذهبيتين و7 فضيات و15 برونزية و12 شهادة تقدير.

تأتي هذه المشاركة امتدادًا لجهود “موهبة” في إعداد وتأهيل الطلبة للمنافسات العلمية العالمية عبر برامج تدريبية مكثفة ومعسكرات نوعية تُنمّي مهارات التفكير الرياضي المتقدم، وتدعم جاهزيتهم لتمثيل المملكة وتحقيق إنجازات جديدة في المحافل الدولية.