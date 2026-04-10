المحليات

هطول أمطار على معظم المناطق حتى الثلاثاء المقبل

صحيفة البلاد      23 / شوال / 1447 هـ      10 أبريل 2026

البلاد (جدة)

نبه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة، حتى يوم الثلاثاء القادم.

وتشمل المناطق التي ستشهد هطول الأمطار بها عسير وجازان ونجران والباحة ومكة المكرمة والرياض، والمنطقة الشرقية والقصيم والحدود الشمالية.

وأهاب المركز بالجميع متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عن الحالة المتوقعة عبر موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق أنواء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

