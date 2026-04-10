هطول أمطار على معظم المناطق حتى الثلاثاء المقبل

صحيفة البلاد 23 / شوال / 1447 هـ 10 أبريل 2026 البلاد (جدة) نبه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة، حتى يوم الثلاثاء القادم. وتشمل المناطق التي ستشهد هطول الأمطار بها عسير وجازان ونجران والباحة ومكة المكرمة والرياض، والمنطقة الشرقية والقصيم والحدود الشمالية. وأهاب المركز بالجميع متابعة التقارير والإنذارات الصادرة عن الحالة المتوقعة عبر موقع المركز ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق أنواء.