مواطنة تنقذ طفلة توقف قلبها في مسجد قباء
صحيفة البلاد      23 / شوال / 1447 هـ      10 أبريل 2026

البلاد (جدة)

ساهمت مواطنة في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر سنة ونصفاً، بعد تعرضها لتوقفٍ في القلب والتنفس أثناء وجودها في مسجد قباء.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن المواطنة بادرت قبل وصول الفرق الإسعافية بمباشرة الحالة فورًا، حيث بدأت بتنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي، مستندةً إلى تدريبها السابق في الإسعافات الأولية عبر برامج الهيئة، في تصرّفٍ واعٍ أسهم في تعزيز فرص إنقاذ الطفلة.

وقامت الفرق الإسعافية لدى وصولها باستكمال الإجراءات الطبية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة، لتتكلل الجهود بعودة النبض واستعادة الطفلة وعيها بشكلٍ كامل.

وأكدت الهيئة أن هذه الحالة تجسد أهمية الدقائق الأولى في التعامل مع الحالات الحرجة، ودور المجتمع كشريكٍ فاعل في منظومة الاستجابة الإسعافية، حيث يُسهم المستجيبون الأوائل في إحداث الفارق قبل وصول الفرق المتخصصة.

وأضافت الهيئة أن جهودها مستمرة في نشر الوعي والتدريب على الإسعافات الأولية، إيمانًا منها بأن كل تدخلٍ مبكر قد يكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

